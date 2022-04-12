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Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной

Путин: Киев отошел от стамбульских договоренностей и вернул переговоры с Москвой в тупик

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинская сторона отошла от договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, и вернула переговоры в тупиковую ситуацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Его слова во вторник, 12 апреля, приводит ТАСС.

Глава государства пояснил, что российская и украинская делегации на очной встрече во дворце Долмабахче в столице Турции, которая прошла 29 марта, вышли на определенный уровень договоренностей. Они заключались в том, что гарантии безопасности для Украины не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса.

«Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», —сообщил Путин.

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Евгения Куликова
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