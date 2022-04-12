Путин сообщил об изменениях позиции Украины по переговорам

Президент Путин заявил, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам

Президент России Владимир Путин заявил, что ему сообщили об изменениях в позиции Украины по переговорам. Его слова во вторник, 12 апреля, приводит РИА Новости.

«Подробностей пока не знаю», — сообщил глава государства и уточнил, что Киев отошел от стамбульских договоренностей, из-за чего переговоры вернулись в тупиковую ситуацию.

Такая непоследовательность Украины создает сложности, подчеркнул Путин.

Ранее он отметил важную роль президента Белоруссии в переговорах Москвы с Киевом. Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии, считает Путин. Российский лидер также заявил, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов между РФ и Украиной.

Российская и украинская делегации провели последнюю очную встречу во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. До этого несколько раундов переговоров прошли на территории Белоруссии, а затем в онлайн-формате.