Путин назвал подходящую площадку для переговоров Москвы и Киева
Белоруссия подходит в качестве площадки для переговоров Москвы и Киева, считает президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС во вторник, 12 апреля.
Путин также рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко о ходе российско-украинского переговорного процесса.
Российский лидер отметил важную роль Лукашенко в переговорах Москвы с Киевом. «Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов», — подчеркнул Путин.
До этого президент России сообщил, что важно укреплять интеграцию Москвы и Минска в условиях, когда западные страны развязали против них тотальную санкционную войну.
12 апреля на космодроме Восточный Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства стартового космического комплекса. Также лидеры России и Белоруссии провели трехчасовые переговоры.
Пресс-конференцию после разговора Путин и Лукашенко решили провести на фоне ракеты.