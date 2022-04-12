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Путин назвал подходящую площадку для переговоров Москвы и Киева

Президент Путин счел Белоруссию подходящей площадкой для переговоров Москвы и Киева

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Белоруссия подходит в качестве площадки для переговоров Москвы и Киева, считает президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС во вторник, 12 апреля.

Путин также рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко о ходе российско-украинского переговорного процесса.

Российский лидер отметил важную роль Лукашенко в переговорах Москвы с Киевом. «Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов», — подчеркнул Путин.

До этого президент России сообщил, что важно укреплять интеграцию Москвы и Минска в условиях, когда западные страны развязали против них тотальную санкционную войну.

12 апреля на космодроме Восточный Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства стартового космического комплекса. Также лидеры России и Белоруссии провели трехчасовые переговоры.

Пресс-конференцию после разговора Путин и Лукашенко решили провести на фоне ракеты.

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Анна Щербакова
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