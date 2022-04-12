Лукашенко и Путин решили провести пресс-конференцию на фоне ракеты

Встреча президентов Путина и Лукашенко на космодроме «Восточный» продлилась почти три часа

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин завершили переговоры, которые проходили на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Отмечается, что встреча лидеров двух государств длилась почти три часа. Следом за ней пройдет пресс-конференция, которую решили провести на фоне ракеты-носителя «Союз-2.1б».

12 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. На космодроме Восточный вместе с Путиным он ознакомился с ходом строительства стартового космического комплекса. До этого также сообщалось, что во время встречи президенты намерены обсудить ситуацию на Украине и меры, которые Минск и Москва будут принимать для противодействия санкциям западных стран.