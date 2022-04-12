Лукашенко прилетел в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Россию, сообщило агентство Белта.

«Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска. У трапа самолета главу государства встречало руководство Амурской области и Благовещенска, а также прибывшие накануне члены белорусской делегации», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и Лукашенко встретятся 12 апреля на космодроме «Восточный» в Амурской области. Там они «ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома», а также обсудят развитие двусторонних отношений, события на Украине и совместные меры Москвы и Минска по противодействию санкциям Запада.

В пресс-службе белорусского лидера также сообщили, что в ходе рабочего визита в Россию Лукашенко посетит Владивосток, где 13 апреля проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.