Россиянка потеряла память после использования скраба для головы на отдыхе в Геленджике

У россиянки случился отек мозга во время отдыха на море в Геленджике

У россиянки случился отек мозга во время отдыха на море в Геленджике — она потеряла память и пережила судорожный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Перед поездкой на курорт жительница Краснодара Татьяна купила охлаждающий скраб для кожи головы с ментолом и лаймом. После целого дня на жаре, купания в море и прогулки на сапе она решила им воспользоваться. Средство начало сильно жечь кожу, но туристка решила, что это нормально, и подержала его на голове подольше.

Вскоре Татьяне стало плохо: у нее случились судороги и было затруднено дыхание. В больнице у пациентки диагностировали отек мозга. Несколько дней она почти не приходила в себя, а после выписки столкнулась с провалами в памяти. По словам пострадавшей, она все еще испытывает проблемы с концентрацией.

Врачи предположили, что проблемы со здоровьем начались у Татьяны из-за жары и перегрева. Кроме того, в составе скраба были ментол и эфирные масла, которые имеют сильный охлаждающий эффект и усиливают приток крови к коже головы — это могло стать дополнительной нагрузкой на организм.

Ранее другая россиянка потеряла память после падения у бассейна в Таиланде. Женщина забыла свое имя, перестала узнавать подругу и начала говорить с медицинским персоналом в больнице только на древнерусском языке.