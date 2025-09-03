Туристка из России потеряла память и заговорила на древнерусском после падения у бассейна

Туристка из России заговорила на древнерусском после падения в Таиланде

Туристка из России потеряла память и заговорила на древнерусском после падения у бассейна в одном из отелей Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент с 45-летней Татьяной из Томска произошел на второй день пребывания в гостинице, куда она приехала отдохнуть после похорон отца. Она поскользнулась на ступеньках у бассейна, ударилась головой и упала в воду. Очевидцы достали ее и вызвали скорую помощь. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти.

В настоящее время путешественница не помнит, как ее зовут, не узнает подругу и общается с медицинским персоналом и другими посетителями больницы только на древнерусском. Предполагают, что язык женщина знает из-за учебы на филологическом факультете.

Ранее немецкий турист решил поплавать в бассейне, спрыгнул с третьего этажа отеля на пляже Плайя-де-Пальма в Испании и едва не погиб. Пьяные друзья путешественника, ставшие очевидцами событий, тут же бросились ему на помощь и обнаружили, что у путешественника остановилось сердце.