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18:06, 7 июля 2025Путешествия

Европеец едва не погиб из-за желания прыгнуть в бассейн с третьего этажа

Cronica Balear: Немецкий турист упал с третьего этажа отеля в бассейн в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Немецкий турист решил поплавать в бассейне, спрыгнул с третьего этажа отеля в Европе и едва не погиб. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

По данным источника, 20-летний немец остановился с компанией друзей в гостинице на пляже Плайя-де-Пальма (Playa de Palma) в Испании. В субботу, 5 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вышел на балкон, который находился прямо над бассейном, присел на перила и упал в воду.

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Пьяные друзья туриста, ставшие очевидцами событий, тут же бросились ему на помощь и обнаружили, что у путешественника остановилось сердце. Отдыхающие вызвали помощь и сами попытались реанимировать пострадавшего.

Прибывшие на место происшествия медики, стабилизировали состояние немца и в критическом состоянии доставили его в больницу Сон Эспасес.

Ранее стюардесса при загадочных обстоятельствах упала с балкона квартиры в Австрии. Девушка находилась в доме вместе со своим 27-летним парнем, который работает бортпроводником в другой авиакомпании.

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