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18:04, 1 июля 2025Путешествия

Стюардесса упала с балкона при загадочных обстоятельствах и не выжила

ANSA: Стюардесса упала с балкона в Вене при загадочных обстоятельствах
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @aurora_maniscalco

Итальянская стюардесса в Австрии при загадочных обстоятельствах упала с балкона и не выжила. Об этом сообщил портал ANSA.

Несчастный случай произошел в Вене в ночь с 21 на 22 июня. 24-летняя Аврора Манискалко выпала с третьего этажа, пролетела десять метров и не выжила.

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Уточняется, что девушка находилась в квартире вместе со своим 27-летним парнем, который работает бортпроводником в другой авиакомпании. Он заявил, что не причастен к произошедшему, однако полиция не исключает, что мужчина мог толкнуть возлюбленную.

Родители Манискалко рассказали, что незадолго до произошедшего влюбленные поссорились, и девушка даже на несколько дней уезжала в Прагу. Более того, бойфренд девушки сообщил ее семье о случившемся только через семь часов, тогда как со своими родителями поговорил сразу же.

Теперь Семья Манискалко требует тщательного расследования, чтобы установить истинную причину произошедшего.

Ранее в США мужчина расправился со стюардессой, с которой жил в одном доме. Он вывез ее тело за город и сбросил с моста.

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