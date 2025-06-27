Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:05, 27 июня 2025Путешествия

Мужчина расправился со стюардессой в США и скинул ее тело с моста

Fox 4: Мужчина расправился со стюардессой American Airlines в США
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tarrant County Jail

Мужчина расправился со стюардессой в Форт-Уэрте, США, и скинул ее тело с моста. Об этом сообщил канал Fox 4.

47-летняя Рана Нофал Солури, пять лет проработавшая в American Airlines, была объявлена пропавшей без вести 11 июня. В марте женщина взяла отпуск, однако по его окончании на работу она так и не вышла. В итоге коллега Солури обратилась в полицию.

Материалы по теме:
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021
Убийца-хамелеон. Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Убийца-хамелеон.Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
31 июля 2021

Выяснилось, что стюардесса около года жила с 66-летним Деннисом Уильямом Дэем (неизвестно, были ли они парой или только соседями). В ходе расследования полиция просмотрела записи с камер в их доме и на одном из роликов увидела, как Дэй тащил что-то напоминающее бездыханное тело по двору.

В итоге мужчина признался, что он расправился с Солури на кухне, а затем вывез ее тело за город в мусорном баке и скинул с моста в реку. После американец избавился от многих вещей бортпроводницы, в том числе от пистолета (позже следователи нашли оружие в канализации).

Уточняется, что женщину пока так и не нашли. Злоумышленника заключили под стражу с правом выйти под залог в размере 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

Ранее в Испании пассажир авиакомпании Tui устроил дебош на борту самолета и избил стюардесс. Его выдворили с рейса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 тысяч рублей за рак легких». Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах. Ответственных нашли в Генштабе

    В России указали на одну деталь в сокращении попыток прорыва ВСУ в Курскую область

    Назван самый прискорбный итог саммита НАТО

    Россиянам раскрыли способы сэкономить до 30 процентов на ЖКУ

    Спецслужбы Армении зашли в резиденцию главы Армянской церкви

    Мужчина расправился со стюардессой в США и скинул ее тело с моста

    В Эстонии заявили о готовности принять самолеты НАТО с ядерным оружием

    Санду прокомментировала задержание агентов молдавской разведки

    Бывший футболист ЦСКА пожаловался на работу в «Газпроме»

    ВС России взяли под контроль перспективное месторождение лития в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости