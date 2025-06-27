Мужчина расправился со стюардессой в США и скинул ее тело с моста

Fox 4: Мужчина расправился со стюардессой American Airlines в США

Мужчина расправился со стюардессой в Форт-Уэрте, США, и скинул ее тело с моста. Об этом сообщил канал Fox 4.

47-летняя Рана Нофал Солури, пять лет проработавшая в American Airlines, была объявлена пропавшей без вести 11 июня. В марте женщина взяла отпуск, однако по его окончании на работу она так и не вышла. В итоге коллега Солури обратилась в полицию.

Выяснилось, что стюардесса около года жила с 66-летним Деннисом Уильямом Дэем (неизвестно, были ли они парой или только соседями). В ходе расследования полиция просмотрела записи с камер в их доме и на одном из роликов увидела, как Дэй тащил что-то напоминающее бездыханное тело по двору.

В итоге мужчина признался, что он расправился с Солури на кухне, а затем вывез ее тело за город в мусорном баке и скинул с моста в реку. После американец избавился от многих вещей бортпроводницы, в том числе от пистолета (позже следователи нашли оружие в канализации).

Уточняется, что женщину пока так и не нашли. Злоумышленника заключили под стражу с правом выйти под залог в размере 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

Ранее в Испании пассажир авиакомпании Tui устроил дебош на борту самолета и избил стюардесс. Его выдворили с рейса.