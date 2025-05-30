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20:04, 30 мая 2025Путешествия

Пьяный пассажир самолета избил стюардесс и был выдворен с рейса под аплодисменты

The Sun: Пьяный пассажир Tui избил стюардесс на рейсе в Бирмингем
Мария Борисова
Мария Борисова

Пьяный пассажир авиакомпании Tui устроил дебош на борту самолета и был выдворен под аплодисменты. Об этом сообщило издание The Sun.

Нештатная ситуация произошла на рейсе в Бирмингем с Канарских островов Испании 25 мая. Когда самолет приступил к посадке, мужчина начал кричать, что он упадет, и стал вставать с места. Затем он напал на стюардесс, пытавшихся его усмирить, и избил их.

На кадрах из салона видно, что поведение дебошира напугало попутчиков, Люди начали кричать и паниковать, а экипаж гневно приказывал всем сесть на места. Уточняется, что хаос на борту продолжался около часа.

После приземления полиция поднялась на борт и вывела нарушителя в наручниках. При задержании он пытался оказать сопротивление. Не уточняется, какие санкции за этим последовали.

Ранее другой пассажир авиакомпании American Eagle напал на бортпроводника на рейсе в США. Он повалил члена экипажа на пол и протащил по салону.

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