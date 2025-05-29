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09:43, 29 мая 2025Путешествия

Пассажир с криками о помощи побежал к бортпроводнику, повалил его на пол и угодил под суд

ABC7 Chicago: Пассажир American Eagle напал на бортпроводника на рейсе в США
Алина Черненко

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Пассажир авиакомпании American Eagle напал на бортпроводника на рейсе в США и угодил под суд. Об этом сообщает ABC7 Chicago.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 27 мая, на борту самолета, летевшего из Коннектикута в Чикаго. Во время полета 24-летний житель штата Канзас Джулиус Джордан Пристер внезапно встал со своего места, начал снимать рубашку и с криками о помощи побежал в хвост лайнера. Затем он схватил бортпроводника, воскликнул: «Вы идете со мной», — и повалил его на пол.

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Из-за произошедшего пилотам пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт Коннектикута. После посадки Пристера взяли под стражу и доставили в больницу для обследования. В среду, 28 мая, он предстал перед судом, где ему предъявили обвинения в нападении на члена экипажа.

В феврале агрессивный пассажир авиакомпании United Airlines напал на бортпроводника во время полета с криками о мормонах и ругательствами. Попутчики дебошира успели вовремя среагировать и остановить его.

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