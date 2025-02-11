Агрессивный пассажир самолета напал на бортпроводника с криками о мормонах

PYOK: Пассажир United Airlines напал на бортпроводника и был задержан

Агрессивный пассажир авиакомпании United Airlines напал на бортпроводника во время полета с криками о мормонах и ругательствами. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско в Чикаго 9 февраля. По словам одного из очевидцев, после взлета крупный мужчина начал ходить по проходу самолета и несколько раз вступал в стычки с членами экипажа. Один раз он и вовсе накинулся на бортпроводника, попытавшись его схватить. В это время он выкрикивал бессмысленные выражения о мормонах.

Другие пассажиры успели вовремя среагировать и остановить дебошира. Его пришлось связать до посадки. Пилоты приняли решение приземлиться в Денвере, где нарушитель был задержан полицией. В итоге самолет долетел до пункта назначения с опозданием в пять часов.

Ранее летевший из США пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways экстренно сел в России из-за пьяного дебошира на борту. Уточняется, что лайнер следовал из Нью-Йорка в Ташкент.