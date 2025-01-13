Летевший из США пассажирский самолет экстренно сел в России из-за дебошира на борту

Shot: Самолет Uzbekistan Airways экстренно сел в Казани из-за дебошира

Летевший из США пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways экстренно сел в России из-за пьяного дебошира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что лайнер следовал из Нью-Йорка в Ташкент. 26-летний Сухроб У. во время полета сильно опьянел и стал вести себя шумно, что не понравилось остальным пассажирам. Однако на их замечания дебошир не реагировал. В результате мужчину пришлось связать, а воздушное судно вынужденно приземлилось в Казани.

Нарушителя порядка сняли с рейса, а борт благополучно долетел до столицы Узбекистана.

Ранее российский депутат из Екатеринбурга Станислав Блохин устроил дебош на борту рейса из Москвы. 4 января самолет Airbus A320 следовал из Шереметьево в екатеринбургский аэропорт Кольцово.