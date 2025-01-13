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12:03, 13 января 2025Путешествия

Российский депутат захотел выпить в самолете вина с моделью и устроил дебош

Депутат Блохин устроил дебош на рейсе из Москвы в Екатеринбург
Мария Борисова
Мария Борисова
Станислав Блохин

Станислав Блохин. Кадр: Крик ТВ / YouTube

Российский депутат из Екатеринбурга Станислав Блохин устроил дебош на борту рейса из Москвы. Подробности сообщило издание Baza.

4 января самолет Airbus A320 следовал из Шереметьево в екатеринбургский аэропорт Кольцово. По данным источника, перед посадкой экипаж доложил о мужчине, который ведет себя неадекватно и ругается матом. По прибытии в авиагавань назначения его доставили в отдел полиции.

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Дебоширом оказался местный депутат от КПРФ, вице-президент строительной компании «Маяк» 37-летний Станислав Блохин. Выяснилось, что во время рейса он захотел выпить вина со своей спутницей, 25-летней моделью Елизаветой Кузнецовой, но экипаж отказал ему.

Как рассказал правоохранителям сам депутат, позже стюардессы все же согласились налить ему алкоголь, он выпил его за шторкой в хвосте самолета и вернулся на место. Отмечается, что полиция не нашла нарушений в действиях Блохина и отпустила его.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево пьяного дебошира задержали за ложные угрозы взрыва. Мужчину из Набережных Челнов направили на медицинское освидетельствование.

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