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01:25, 10 января 2025Силовые структуры

В Шереметьево задержали дебошира за ложные угрозы взрыва

В Шереметьево пьяного пассажира задержали за дебош и ложные угрозы взрыва
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Сотрудники транспортной полиции задержали в столичном аэропорту Шереметьево пьяного пассажира за дебош и ложные угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, опрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Дебошир, житель города Набережные Челны 1982 года рождения, направлен на медицинское освидетельствование», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса НижнекамскМосква заявил о двух бомбах в ручной клади и напал с ножом на попутчицу. Женщина не пострадала, а в багаже дебошира не нашли взрывчатки.

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