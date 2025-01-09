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19:51, 9 января 2025Путешествия

Пассажир российского самолета заявил о бомбах в ручной клади и напал с ножом на попутчицу

Пассажир рейса Нижнекамск — Москва заявил о двух бомбах в ручной клади
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пассажир рейса НижнекамскМосква заявил о двух бомбах в ручной клади и напал с ножом на попутчицу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что воздушное судно уже приземлилось в Шереметьево. «На месте работают силовики и кинологи», — говорится в сообщении.

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Также из публикации 112 стало известно, что устроивший переполох мужчин напал с ножом на попутчицу, ее состояние уточняется.

UPD: Позднее стало известно, что мужчина находился в сильном алкогольном опьянении. Женщина, на которую он совершил нападение, не пострадала. Проверка лайнера и багажа не выявила взрывных устройств.

Ранее в декабре россиянин пошутил о бомбе в петербургском аэропорту Пулково и нарвался на уголовное дело.

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