Пассажир российского самолета заявил о бомбах в ручной клади и напал с ножом на попутчицу

Пассажир рейса Нижнекамск — Москва заявил о двух бомбах в ручной клади

Пассажир рейса Нижнекамск — Москва заявил о двух бомбах в ручной клади и напал с ножом на попутчицу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что воздушное судно уже приземлилось в Шереметьево. «На месте работают силовики и кинологи», — говорится в сообщении.

Также из публикации 112 стало известно, что устроивший переполох мужчин напал с ножом на попутчицу, ее состояние уточняется.

UPD: Позднее стало известно, что мужчина находился в сильном алкогольном опьянении. Женщина, на которую он совершил нападение, не пострадала. Проверка лайнера и багажа не выявила взрывных устройств.

Ранее в декабре россиянин пошутил о бомбе в петербургском аэропорту Пулково и нарвался на уголовное дело.

