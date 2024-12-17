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10:14, 17 декабря 2024Путешествия

Россиянин пошутил о бомбе в аэропорту и нарвался на уголовное дело

Пассажир пошутил о бомбе в аэропорту Пулково и нарвался на уголовное дело
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Россиянин пошутил о бомбе в петербургском аэропорту Пулково и нарвался на уголовное дело. Об этом сообщили на официальной странице транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу во «Вконтакте».

Отмечается, что 37-летний пассажир заявил у стойки регистрации на рейс Санкт-Петербург — Самара, что в его ручной клади находится опасный предмет.

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После этого в аэропорт прибыли экстренные службы. Правоохранители досмотрели личные вещи мужчины и никаких подозрительных находок там не обнаружили.

«Оказалось, что путешественник сделал заявление из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении. В результате неуместная шутка обернулась для россиянина серьезными последствиями.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании S7 заявил, что у него в багаже взрывная смесь из тротила и наркотики. Уточнялось, что инцидент произошел во время взлета лайнера, следовавшего из Москвы в Якутск 26 ноября.

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