Пассажир российского самолета заявил о тротиле и наркотиках в своем багаже во время взлета

«Авиаторщина»: пассажир S7 заявил, что у него в багаже тротил и наркотики

Пассажир самолета российской авиакомпании S7 заявил, что у него в багаже взрывная смесь из тротила и наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел во время взлета лайнера, следовавшего из Москвы в Якутск 26 ноября. Когда пилоты рулили к взлетной полосе, один из пассажиров внезапно передумал лететь. Из-за него борт вернулся на стоянку, но на этом сюрпризы не закончились.

Другой пассажир, который не был знаком с первым, встал и заявил, что у него с собой десять килограммов взрывчатки и наркотики. Его задержали полицейские, а командир воздушного судна решил провести повторную проверку пассажиров и самого самолета. В результате выяснилось, что у задержанного и вовсе не было багажа.

Борт вылетел в Якутск с опозданием на три часа. Не уточняется, почему пассажир солгал о взрывчатке и наркотиках.

Ранее турист из Сингапура пригрозил взорвать аэропорт Бангкока в Таиланде и оправдался стрессом из-за семейных проблем. Он позвонил в авиагавань днем 21 ноября и заявил, что в самолете авиакомпании AirAsia заложена бомба.