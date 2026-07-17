В НХЛ оценили шансы сборной России на Кубке мира

В НХЛ заявили, что рекомендации МОК повышают шансы участия сборной России в Кубке мира

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) повышают вероятность выступления сборной России на Кубке мира-2028, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает Sports.ru.

«В вопросе попадания сборной России на Кубок мира пока нет окончательного решения. Очевидно, что последние рекомендации МОК», — заявил Дейли.

Кубок мира-2028 организует НХЛ. Турнир пройдет в Чехии и Канаде.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России был временно восстановлен в правах.