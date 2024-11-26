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14:39, 26 ноября 2024Путешествия

Турист пригрозил взорвать аэропорт и оправдался стрессом из-за семейных проблем

The Independent: турист позвонил в аэропорт Бангкока и заявил о бомбе в самолете
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Matt Hunt / Reuters

Турист из Сингапура пригрозил взорвать аэропорт Бангкока, Таиланд, и оправдался стрессом из-за семейных проблем. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что звонок в авиагавань поступил днем 21 ноября. Звонивший заявил, что в самолете авиакомпании AirAsia заложена бомба. 162 человека, среди которых пассажиры и члены экипажа, были эвакуированы, однако после проверок в лайнере не нашли ничего взрывоопасного.

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Полиции удалось выследить звонившего, которым оказался гражданин Сингапура. Он объяснил, что переживает семейные проблемы и пожаловался на скопившийся стресс. Мужчину задержали из-за просроченной визы. Не сообщается, будут ли ему предъявлены другие обвинения.

Ранее самолет индийской авиакомпании IndiGo совершил вынужденную посадку из-за полученного аэропортом сообщения об угрозе взрыва. На борту находилось 187 пассажиров и 6 членов экипажа.

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