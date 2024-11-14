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12:30, 14 ноября 2024Путешествия

Самолет со 187 пассажирами совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва

Самолет IndiGo совершил вынужденную посадку из-за сообщения об угрозе взрыва
Алина Черненко

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Самолет индийской авиакомпании IndiGo совершил вынужденную посадку из-за полученного аэропортом сообщения об угрозе взрыва. Об этом пишет портал The Hindu.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 14 ноября, на рейсе из Нагпура в Калькутту, Индия. На борту находилось 187 пассажиров и 6 членов экипажа.

После того как власти аэропорта, в который должен был прилететь лайнер, получили подозрительное сообщение, пилоты перенаправили воздушное судно в столицу штата Чхаттисгарх — Райпур. Там борт прошел обязательную проверку безопасности: его осмотрели технический персонал и отряд по обнаружению бомб. Было ли найдено взрывное устройство, не уточняется.

В октябре сразу несколько авиакомпаний Индии получили десятки угроз о взрывах на борту самолетов. Они касались рейсов в Турцию и Саудовскую Аравию.

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