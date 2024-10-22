Зарубежные авиакомпании получили десятки новых угроз о взрывах на борту самолетов

Авиакомпании Индии получили 30 новых угроз о взрывах на борту самолетов

Авиакомпании Индии получили десятки новых угроз о взрывах на борту самолетов. Об этом пишет The Hindu.

По данным издания, за минувшие сутки предупреждений о бомбах насчитывается по меньшей мере 30. Сообщения о минировании, которые впоследствии оказались ложными, получили три зарубежных перевозчика — Indigo, Vistara и Air India. Они касались рейсов из Индии в Турцию и Саудовскую Аравию.

Ранее сразу несколько крупных авиакомпаний начали получать сообщения об угрозе взрыва на индийских рейсах. В их числе — самолет Air India, который 15 октября летел из Дели в Чикаго и был перенаправлен в канадский город Икалуит.