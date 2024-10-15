Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:40, 15 октября 2024Путешествия

Крупные авиакомпании начали получать сообщения об угрозе взрыва на рейсах

The Hindu: Air India получила сообщение об угрозе взрыва на рейсе в Чикаго

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Сразу несколько крупных авиакомпаний начали получать сообщения об угрозе взрыва на индийских рейсах. Об этом сообщает The Hindu.

В их числе — самолет Air India, который 15 октября летел из Дели в Чикаго и был перенаправлен в канадский город Икалуит. Там лайнер и пассажиры прошли повторную проверку безопасности. В этот же день аналогичные сообщения получили рейсы Akasa Air Багдогра — Бангалор, Air India Express Джайпур — Айодхья и SpiceJet Дарбханга — Мумбаи.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021

Известно, что угрозы рассылались через соцсеть X (бывший Twitter) и электронную почту. Кроме рейса Air India, ни один не был перенаправлен.

В понедельник, 14 октября, похожие предупреждения получили три других пассажирских самолета индийских авиакомпаний. Проводится расследование.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Пережившему 67 дней дрейфа россиянину может грозить уголовное дело. За что?

      В США прокомментировали возможность участия КНДР в конфликте на Украине

      На Украине заявили о потере интереса Запада к Зеленскому

      В Харькове раздалось четыре взрыва

      Пентагон высказался о дальнейшей поддержке Украины и Израиля

      Трамп сравнил администрацию Байдена с «пьяными матросами»

      В Турции сократят число отелей «все включено» из-за недоеденной еды

      Зеленский представит «план победы» Украины на заседании Евросовета

      Биберы отказались пускать родителей к своему сыну

      Россиянин 67 дней выживал в море без еды. И это не предел: иногда люди дрейфовали в море больше года. Как это удавалось?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше