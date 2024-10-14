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09:50, 14 октября 2024Путешествия

Три пассажирских самолета получили сообщения об угрозе безопасности

NDTV: три индийских самолета получили ложные сообщения об угрозе безопасности

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Три пассажирских самолета индийских авиакомпаний получили ложные предупреждения об угрозе безопасности. Подробности передает канал NDTV.

По данным источника, фейковые сообщения о взрывах поступили экипажам двух лайнеров IndiGo и одного самолета компании Air India. Пока только один из рейсов получил разрешение на продолжение полета, два других проходят проверки безопасности.

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Первый инцидент произошел с рейсом Air India, следовавшим из Мумбаи в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке утром 14 октября. Пилотам пришлось срочно сесть в Нью-Дели, где экипаж и пассажиров эвакуировали, а самолет отправили на отдаленную взлетно-посадочную полосу.

Ложные угрозы взрывов также поступили лайнерам IndiGo, которые должны были улететь из Мумбаи в Джидду и Маскат. Уточняется, что оба воздушных судна поместили на изолированные площадки в аэропорту вылета. Проводится расследование.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга объявили тревогу. Причиной стала проблема с шасси у самолета Red Wings.

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      Мария Борисова
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