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16:27, 11 октября 2024Путешествия

В российском аэропорту объявили тревогу

В аэропорту Екатеринбурга объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Астаны лайнером авиакомпании Red Wings 9 октября. В этот момент на борту находились пассажиры.

Экипаж доложил об отсутствии индикации выпуска левой стойки шасси. В результате пилотам пришлось вырабатывать топливо.

Несмотря на случившееся, воздушное судно благополучно приземлилось в российской авиагавани. Никто не пострадал.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании заметили неизвестный предмет в небе. Инцидент случился на борту летевшего из Сочи в Москву самолета 9 октября. Экипаж доложил о наблюдении метеозонда ниже высоты полета.

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      Фариза Бацазова
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