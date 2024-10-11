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09:02, 11 октября 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неизвестный предмет в небе

Пилоты летевшего из Сочи в Москву самолета заметили неизвестный метеозонд в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты самолета российской авиакомпании заметили неизвестный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Сочи в Москву самолета 9 октября. Экипаж доложил о наблюдении метеозонда ниже высоты полета.

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Отмечается, что угроза безопасности рейсу отсутствовала. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее направлявшийся в Турцию самолет авиакомпании Turkish Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился 9 октября со следовавшим из Москвы в Анталью Boeing 737-800. Экипаж доложил о технической проблеме на борту.

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      Фариза Бацазова
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