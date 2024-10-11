Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неизвестный предмет в небе

Пилоты летевшего из Сочи в Москву самолета заметили неизвестный метеозонд в небе

Пилоты самолета российской авиакомпании заметили неизвестный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Сочи в Москву самолета 9 октября. Экипаж доложил о наблюдении метеозонда ниже высоты полета.

Отмечается, что угроза безопасности рейсу отсутствовала. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее направлявшийся в Турцию самолет авиакомпании Turkish Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился 9 октября со следовавшим из Москвы в Анталью Boeing 737-800. Экипаж доложил о технической проблеме на борту.