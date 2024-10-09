Летевший в Турцию самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Анталью самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Турцию самолет авиакомпании Turkish Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 9 октября, со следовавшим из Москвы в Анталью Boeing 737-800. Экипаж доложил о технической проблеме на борту.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение о возврате в авиагавань вылета. В результате лайнер приземлился в аэропорту российской столицы.

Ранее пилот турецкой авиакомпании Turkish Airlines выполнял многочасовой перелет и не выжил. Самолет с пассажирами на борту следовал из Сиэтла в Стамбул.