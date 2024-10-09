Пилот самолета с пассажирами на борту выполнял многочасовой перелет и не выжил

Пилот Turkish Airlines выполнял перелет из Сиэтла в Стамбул и не выжил

Пилот турецкой авиакомпании Turkish Airlines выполнял многочасовой перелет и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что самолет с пассажирами на борту следовал из Сиэтла в Стамбул. 59-летний командир воздушного судна Ильчехин Пехливану почувствовал недомогание на высоте 11,9 тысячи метров. Второй пилот принял решение развернуть лайнер и совершить экстренную посадку в Нью-Йорке.

«Все это время капитана пытались привести в чувство, но безрезультатно», — говорится в сообщении. По данным источника, полгода назад он проходил медицинский осмотр, который не выявил проблем со здоровьем.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером во время полета. Непредвиденная ситуация произошла 6 октября с летевшим из Санкт-Петербурга в Москву лайнером. Экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.