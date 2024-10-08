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14:19, 8 октября 2024Путешествия

Российских пилотов пытались ослепить во время полета

Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазером

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 6 октября с летевшим из Санкт-Петербурга в Москву лайнером. Экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.

Отмечается, что на безопасность полета произошедшее не повлияло. По данным источника, сигналы бедствия и срочности не объявлялись. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее вылет самолета российской авиакомпании из Екатеринбурга был сорван из-за фразы пассажира «мы все сейчас взорвемся». Инцидент произошел с направлявшимся в Москву Boeing 737 8 октября.

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      Фариза Бацазова
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