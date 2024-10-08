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10:38, 8 октября 2024Путешествия

Вылет самолета в Москву был сорван из-за фразы пассажира «мы все сейчас взорвемся»

Вылет самолета из Екатеринбурга был сорван из-за сообщения о минировании

Фото: Kaysha / Unsplash

Вылет самолета российской авиакомпании из Екатеринбурга был сорван из-за фразы пассажира «мы все сейчас взорвемся». Об этом сообщается в Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с направлявшимся в Москву Boeing 737 во вторник утром, 8 октября. Лайнер уже выруливал к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кольцово, когда в салоне неожиданно закричал мужчина с девятого ряда. Бортпроводникам он с тревогой сообщил, что воздушное судно заминировано.

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В итоге самолет был вынужден вернуться на стоянку, а все, кто находился на борту, — для повторного досмотра в терминал. Специалисты проверили лайнер и багаж, однако никаких опасных предметов не обнаружили.

Обеспокоенного мужчину и двух его соседей задержали правоохранители. В беседе с ними пассажир признался, что подсмотрел в телефоны попутчиков, и их содержимое вызвало у него подозрение.

В настоящее время в ситуации разбирается транспортная полиция. Отмечается, что самолет с задержкой в два часа вылетел в российскую столицу.

Ранее пилотов летевшего из-за рубежа российского самолета попытались ослепить лазером в небе. Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Антальи в Москву Boeing 777.

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      Фариза Бацазова
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