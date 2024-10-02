Пилотов летевшего из-за рубежа самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из-за рубежа российского самолета попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Антальи в Москву Boeing 777 30 сентября. Экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета со стороны населенного пункта Икша на высоте примерно 1,5 тысячи метров. В этот момент на борту находились пассажиры.

Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее в самолете российской авиакомпании сработал сигнал предупреждения о столкновении бортов в небе. Инцидент случился с летевшим из Санкт-Петербурга в Москву лайнером 30 сентября.