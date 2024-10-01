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16:35, 1 октября 2024Путешествия

В самолете с россиянами на борту сработал сигнал о столкновении лайнеров в небе

В летевшем в Москву самолете сработал сигнал о столкновении бортов в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В самолете российской авиакомпании сработал сигнал предупреждения о столкновении бортов в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Москву лайнером 30 сентября. При заходе на посадку экипаж доложил о срабатывании системы TCAS (traffic collision avoidance system).

Отмечается, что конфликтующего воздушного судна в тот момент не было. В итоге пилоты решили уйти на второй круг. В результате самолет спустя несколько минут благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково, никто не пострадал.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании S7 Airlines пытались ослепить лазером во время полета. Инцидент случился на борту летевшего из Москвы в Уфу Airbus A320 28 сентября.

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      Фариза Бацазова
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