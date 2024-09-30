Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить во время полета

Пилотов летевшего из Москвы в Уфу самолета пытались ослепить лазером

Пилотов самолета российской авиакомпании S7 Airlines пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Уфу Airbus A320 28 сентября. Экипаж доложил о попытке освещения кабины пилотов лазером.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Сигнал бедствия и срочности он не объявлял. Посадка прошла благополучно.

Ранее направлявшийся за рубеж самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился со следовавшим в Ташкент из Москвы лайнером 28 сентября. Экипаж доложил о больном пассажире на борту.

