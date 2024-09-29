Летевший за рубеж самолет с россиянами на борту экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Ташкент самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту

Летевший за рубеж самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в Ташкент из Москвы лайнером в субботу, 28 сентября. Экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Отмечается, что командир воздушного судна решил следовать на запасной аэродром. В результате самолет экстренно приземлился в аэропорту Самары. Бортпроводники запросили больному реанимацию по прилете в авиагавань.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании Red Wings заметили неизвестный предмет в небе. Инцидент случился со следовавшим из Тель-Авива в Москву лайнером в субботу, 28 сентября.