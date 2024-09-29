Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неизвестный предмет в небе

Пилоты летевшего в Москву самолета заметили неизвестный шар в небе

Пилоты самолета российской авиакомпании Red Wings заметили неизвестный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Тель-Авива в Москву лайнером в субботу, 28 сентября. В этот момент на борту находились пассажиры.

Экипаж доложил о наблюдении шара-зонда слева от самолета в районе Республики Дагестан. Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. По его словам, угроза безопасности полета отсутствовала.

В результате самолет благополучно приземлился в столичном Внуково. Никто не пострадал.

Ранее пилотов самолета другой российской авиакомпании, S7 Airlines, попытались ослепить лазером во время полета. Инцидент случился на борту следовавшего из Москвы во Владикавказ Airbus A319 25 сентября.

