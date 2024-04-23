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18:05, 23 апреля 2024Путешествия

«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?

Посольство РФ в Турции посоветовало не летать на рейсах Turkish Airlines

Фото: Murad Sezer / Reuters

Посольство России в Турции посоветовало россиянам, направляющимся в Латинскую Америку, не пользоваться услугами авиакомпании Turkish Airlines из-за частых отказов в полете гражданам России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Проблема существует, проблема серьезная. Причем нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю ее серьезность

посольство РФ в Турции

Что произошло

Впервые о проблеме стало известно в начале марта 2024 года: тогда Turkish Airlines неоднократно отказывала туристам с российскими паспортами в перелетах в Латинскую Америку. Чаще всего проблемы у россиян возникали с рейсами в Мексику. Сотрудник популярного турецкого перевозчика объяснил российским путешественникам, что у направляющихся в Латинскую Америку граждан обязательно должен быть обратный билет. Более того, он должен находиться в одном бронировании.

Тогда эксперты туротрасли предположили, что таким образом компания пытается снизить риски вынужденной депортации пассажиров согласно новым требованиям миграционных властей в указанных странах. Ведь в случае, если человека депортируют, перевозчик должен будет вернуть его в страну отправления за свой счет.

Фото: Umit Bektas / Reuters

Об одном из множества похожих инцидентов стало известно 8 марта: с рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Буэнос-Айрес сняли не менее десяти россиян. Причины на тот момент им не объяснили.

По словам одной из пассажирок, им отказали в перелете после того, как увидели российский паспорт. Затем на сайте Turkish Airlines появилась информация, что на рейсах в Латинскую Америку проходят дополнительные проверки. По словам женщины, все условия у них были соблюдены. Она также отметила, что они с мужем потратили на поездку более 5000 долларов.

$ 5000

потеряли супруги из России из-за отказа авиакомпании Turkish Airlines допустить их на рейс в Мексику

Что делать, если вас не пустили на рейс Turkish Airlines

В российском посольстве в Турции дали рекомендации туристам на случай недопуска на рейс Turkish Airlines. В первую очередь необходимо незамедлительно связаться с Генконсульством России в Стамбуле и рассказать, что случилось.

Далее нужно направить в авиакомпанию письменный запрос, чтобы получить документальное подтверждение факта недопуска на рейс. Не будет лишним зафиксировать на фото и видео разговор с представителями перевозчика.

С этими материалами гражданин по месту жительства сможет подать иск против авиакомпании и потребовать возмещения морального и материального ущерба.

Другие случаи отказов в посадке

В марте еще один россиянин пожаловался на русофобское поведение работников Turkish Airlines. Житель Москвы Павел планировал навестить друзей в Южной Америке. Он приобрел билеты у популярного турецкого перевозчика по сложному маршруту: Москва — Стамбул — Сан-Паулу — Монтевидео (Уругвай) — Панама — Стамбул — Москва. Поездка туриста должна была начаться 6 марта и завершиться 28-го.

Соотечественник рассказал, что перед посадкой в самолет в Стамбуле всех пассажиров с российскими паспортами выстроили в отдельную очередь. Им устроили проверку документов и личных вещей «с пристрастием», после чего выгнали с рейса.

Процедура была унизительная, сотрудники вели себя грубо, хамили, что-либо объяснять отказывались. Прямо заявляли: «С вашими российскими паспортами надо возвращаться в Москву и вообще никуда не ездить!»

Павел из Москвы

Выяснилось, что россияне купили билеты не по единому бронированию. Причиной отказа также могло стать то, что они возвращаются в Россию через третью страну. Например, некоторые летели в Южную Америку из Киргизии, а возвращаться планировали на родину. Но, согласно правилам авиакомпании, обратный билет тоже должен был быть до Бишкека.

Павел оказался настолько возмущен, что направил в МИД РФ и постоянному представителю России при ООН обращение по поводу ущемления прав граждан за границей. Он даже предложил другим пострадавшим объединиться и подать коллективный иск в Страсбургский суд по правам человека.

Реакция России

После череды скандалов в дело вмешались российские дипломаты, которым не понравилась сложившаяся с полетами в Латинскую Америку ситуация. Генконсульство России попросило Turkish Airlines объяснить причины снятия граждан страны с рейсов авиакомпании. По словам генконсула в Стамбуле Андрея Буравова, причиной может служить отсутствие обратного билета или же единой брони с обратным билетом. Подобные инциденты, заметил Буравов, и прежде происходили с перелетами в Мексику, однако в настоящее время недопуск россиян на рейсы приобрел «очевидный систематический характер».

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Turkish Airlines быстро отреагировали на претензию и объяснили: при организации перелетов они руководствуются правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и условиями страны-следования. В числе таких требований могут быть наличие единого номера бронирования на рейсы туда и обратно, а также подтверждение брони гостиницы, отсутствие различий между датами авиарейсов и датами бронирования отелей, наличие у пассажира багажа помимо ручной клади, наличие у пассажира кредитных карт и наличных денежных средств и прочее.

Комментарии туроператоров

Генеральный директор крупного туроператора Space Travel Артур Мурадян посоветовал россиянам не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний. По его словам, 8 апреля трех россиянок, которые купили у Space Travel 16-дневный тур в Канкун с перелетом бизнес-классом Turkish Airlines через Стамбул, не пустили на рейс. При этом туристкам не выдали никаких официальных документов и лишь дали сфотографировать «откровенно хамское сообщение» о том, что им отказано в перелете в Мексику. Причина: ранее они не посещали эту страну, а также такие государства, как США, Канада и Великобритания.

Представители авиакомпании отказались помочь россиянкам решить проблему и никак не прокомментировали ситуацию. Уточняется, что туристки потратили на поездку 45 тысяч долларов (около 4,2 миллиона рублей). Теперь туроператор должен возместить им стоимость несостоявшегося путешествия.

Аналогичное мнение высказала и эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр. Специалист отметила, что лучше летать в Латинскую Америку через Эфиопию.

Я не очень понимаю вот что. Раз это приобрело массовый характер, почему бы МИДу не пообщаться с послом здесь, почему бы не подключиться Росавиации и не побеседовать с руководителем представительства турецких авиалиний. И привести их в чувство

Майя Котлярэксперт по туризму

Правила въезда в Южную Америку

По данным российского посольства в Стамбуле, представители авиакомпании Turkish Airlines не предоставляют никаких внятных объяснений причин отказа в посадке на рейс или ссылаются на установленные указанными государствами Южной Америки правила въезда.

К ним относятся: наличие у пассажира единого номера бронирования туда и обратно, подтвержденное бронирование гостиницы, наличие кредитных карт и денежных средств, отсутствие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы, наличие у пассажира багажа помимо ручной клади, готовность пассажира дать четкие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки.

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      Марк Успенский
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