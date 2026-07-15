В Британии связали отставку министра обороны Украины с коррупцией

FT: Зеленский захотел уволить главу МО Украины Федорова из-за помех коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский захотел уволить министра обороны постсоветской страны Михаила Федорова из-за того, что он мешает коррупции. Об этом сообщило британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к украинскому лидеру.

По информации издания, Федоров хотел заработать на военном бюджете Украины и привести в порядок сферу оборонных закупок. Собеседники FT подчеркнули, что министр обороны не раз блокировал контракты на закупки у определенных компаний, что вызывало недовольство у влиятельных фигур в военной и оборонной элите.

«Он совершил ошибку, став слишком популярным. К тому же он выглядит очень эффективным. И вдобавок ко всему он решил не терпеть коррупцию», — объяснил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Ранее президент Украины заявил, что еще не принял решение, будет ли бывший министр обороны Михаил Федоров занимать в новом правительстве аналогичную должность. В Раде уже делают предположения, какой пост займет Федоров.