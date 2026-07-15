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22:27, 15 июля 2026Мир

В Пентагоне обсудили высадку тысяч солдат на территории одной страны

CBS: В Пентагоне обсудили военно-десантную операцию с участием тысяч солдат против Кубы
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: JONATHAN DRAKE / Reuters

В Пентагоне обсудили высадку тысяч солдат на территории Кубы. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CBS News.

Американские военные планировщики уже на протяжении нескольких недель изучают сценарии возможных действий против Кубы, один из них — воздушно-десантная операция.

На эту военную задачу может отправиться 101-я воздушно-десантная дивизия, которая является единственным подразделением, подготовленным для выполнения подобных миссий.

Чиновники, на которых ссылается телеканал и которые предпочли остаться анонимными, подчеркнули, что обсуждение данного вопроса не свидетельствует о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп или Пентагон приняли решение о проведении операции на Кубе.

Ранее латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро оценил способность Кубы дать отпор Соединенным Штатам.

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