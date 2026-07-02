Способность Кубы дать отпор США оценили

Латиноамериканист Ромеро: Куба способна дать отпор при возможном вторжении США

Куба сможет дать отпор в случае вторжения США. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.

«Куба много лет готовилась к затяжной войне, прямым боестолкновениям и готовила свое население: 85-90 процентов совершеннолетних кубинцев прошли военную подготовку и имеют доступ к взрывчатке и стрелковому оружию», — сказал эксперт.

По его словам, кубинцы обучены оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, в том числе на возможное нападение. Как отметил Ромеро, жители острова многие годы живут под угрозой вторжения Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Куба многие десятилетия движется в направлении Соединенных Штатов. До этого он говорил, что считает возможным проведение операции по смене власти на Кубе по аналогии с той, что США провели в Венесуэле.