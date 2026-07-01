Трамп сделал заявление по Кубе

Трамп: Куба спустя многие десятилетия движется в сторону США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Куба движется в направлении Соединенных Штатов. Такое заявление он сделал, выступая в штате Северная Дакота, передает РИА Новости.

«Говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону», — сказал Трамп, не уточнив при этом, что именно он имеет в виду.

Ранее Трамп заявил, что считает возможным проведение операции по смене власти на Кубе по аналогии с той, что США провели в Венесуэле. «Эти места находятся рядом. Если посмотреть на Иран, это очень долгий перелет. Венесуэла находится относительно близко, а Куба — вообще в двух шагах», — отметил он.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет также сообщал, что США рассматривают возможность похищения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.