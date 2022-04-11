Путин и Лукашенко встретятся на космодроме

Путин и Лукашенко обсудят противодействие санкциям на космодроме «Восточный»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным 12 апреля, в День космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что встреча двух президентов состоится на космодроме «Восточный» в Амурской области. Там они «ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома», а также обсудят развитие двусторонних отношений, события на Украине и совместные меры Москвы и Минска по противодействию санкциям Запада.

В пресс-службе белорусского лидера добавили, что в ходе рабочего визита в Россию Лукашенко посетит Владивосток, где 13 апреля проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. С ним он намерен обсудить сотрудничество республики с российским дальневосточным регионом, в частности — в вопросах торговли и поставок рыбной продукции на белорусский рынок.

Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский, где «ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов».

7 апреля президент Белоруссии анонсировал новую встречу с российским лидером и заявил, что хочет быть в курсе проблем, которые необходимо решать на уровне глав двух государств.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 11 марта в Москве. В ходе переговоров они согласовали шаги по взаимной поддержке в условиях санкционного давления западных стран.