Путин и Лукашенко согласовали шаги по взаимной поддержке

Президенты Белоруссии и России Лукашенко и Путин согласовали шаги по взаимной поддержке

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Москве согласовали шаги по взаимной поддержке из-за санкционного давления Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Белоруссии Наталью Эйсмонт.

По ее словам, переговоры лидеров были посвящены вопросам двусторонних отношений «в связи с жестким давлением Запада и США и гибридной войной, развязанной против России и Беларуси».

В ходе встречи были также затронуты вопросы взаимодействия в сферах промышленности и сельского хозяйства и грузоперевозок. В финансовой сфере Путин и Лукашенко достигли взаимовыгодных договоренностей, подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве. Встреча началась в 14:00 и длилась более пяти часов. В частности, президенты обсудили переговоры по Украине. Они пришли к выводу, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент.