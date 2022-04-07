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Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным

Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов», — заявил он.

На заседании совбеза Лукашенко также поинтересовался тем, насколько эффективно реализуются российско-белорусские договоренности о взаимной поддержке.

Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась 11 марта в Москве. В ходе переговоров Путин и Лукашенко согласовали шаги по взаимной поддержке из-за санкционного давления Запада.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сомневающихся союзников поскорее сплотиться вокруг Москвы и Минска. «Без скорейшего сплочения нашей "цивилизации", без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть», — заявил он.

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Алиса Реброва
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