Лукашенко сделал предупреждение сомневающимся союзникам Минска и Москвы

Лукашенко призвал сомневающихся союзников поскорее сплотиться вокруг Минска и Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «пока еще сомневающихся союзников» поскорее сплотиться вокруг Минска и Москвы. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, передает БЕЛТА.

Лукашенко сделал предупреждение тем государствам, которые пока еще не определились. «Без скорейшего сплочения нашей "цивилизации", без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия России на Украине. Несмотря на это, он не раз говорил о том, что республика не будет участвовать в российской военной спецоперации.

Глава государства также заявлял, что санкции Запада, введенные против России и Белоруссии, могут быть шансом развития внутреннего рынка, технологий, производств.