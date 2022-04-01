Лукашенко поддержал действия России на Украине

Лукашенко в беседе с Путиным поддержал действия России на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там также рассказали, что Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями в связи с Днем единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля. Лидеры обсудили актуальные вопросы, связанные с продвижением союзной интеграции.

Лукашенко не раз подчеркивал, что Белоруссия не будет принимать участие в российской спецоперации на Украине. «Белорусы на генетическом уровне не приемлют войну», — заявлял он. В распространении информации об участии страны в боевых действиях на Украине белорусский лидер обвинил оппозиционеров.

24 февраля Россия начала специальную операцию в Донбассе, которая стала реакцией на просьбы о военной помощи со стороны глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).