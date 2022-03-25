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Лукашенко снова пообещал не участвовать в конфликте на Украине

Президент Лукашенко снова заявил, что у Белоруссии нет планов воевать на Украине

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова пообещал, что республика не будет участвовать в конфликте на Украине. Об этом он заявил на совещании по вопросам деятельности средств массовой информации, передает ТАСС.

«Тысяч двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов воевать в Украине. Но тема горячая. Белорусы на генетическом уровне не приемлют войну. И вот они за это сейчас начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать», — сказал Лукашенко.

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Глава республики призвал журналистов спокойно реагировать на «контрпропаганду», «но только не оправдываться». В распространении информации об участии страны в боевых действиях на Украину он обвинил уехавших из Белоруссии оппозиционеров.

Ранее Лукашенко подчеркивал, что никто не просит Белоруссию вмешиваться в конфликт на Украине. Военнослужащие, отмечал он, сейчас прикрывают государственную границу от Бреста до Мозыря, они не будут принимать участие в российской спецоперации.

При этом ранее президент заявлял, что условием для вступления Белоруссии в войну может стать провокация со стороны Украины, осуществленная «обезумевшими нациками».

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Алиса Реброва
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