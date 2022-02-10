Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну — им может стать провокация со стороны Украины. Слова главы государства приводит БЕЛТА.

«Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне», — заявил Лукашенко.

Глава государства также отметил, что Белоруссию сейчас «прощупывают»: ведут против нее экономическую и информационную войну, незаконно пересекают границу беспилотниками и самолетами. Он уверен, все это является последствием массовых протестов 2020 года.

Ранее Лукашенко заявил, что, по его мнению, «горячей войны» не будет. До этого он утверждал, что гибридная война, развязанная против Белоруссии, вполне может перейти в горячую фазу.

В ноябре белорусский лидер пригрозил, что может попросить Россию вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО будут размещены в Польше.

