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Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну

Президент Лукашенко назвал условием войны провокацию «обезумевших нациков» на Украине

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну — им может стать провокация со стороны Украины. Слова главы государства приводит БЕЛТА.

«Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне», — заявил Лукашенко.

Глава государства также отметил, что Белоруссию сейчас «прощупывают»: ведут против нее экономическую и информационную войну, незаконно пересекают границу беспилотниками и самолетами. Он уверен, все это является последствием массовых протестов 2020 года.

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Ранее Лукашенко заявил, что, по его мнению, «горячей войны» не будет. До этого он утверждал, что гибридная война, развязанная против Белоруссии, вполне может перейти в горячую фазу.

В ноябре белорусский лидер пригрозил, что может попросить Россию вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО будут размещены в Польше.

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Алиса Реброва
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