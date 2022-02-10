Лукашенко прокомментировал вероятность начала «горячей войны»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никакой «горячей войны», о которой он говорил ранее, не будет. Главу государства цитирует БЕЛТА.

Лукашенко прокомментировал поведение белорусской власти в вопросе военной угрозы и отметил, что, возможно, населению излишне много говорили об этом. «А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту», — сказал он.

Ранее президент республики оценил вероятность начала «горячей» фазы гибридной войны, которую, считает он, развязали страны Запада против Белоруссии. По его мнению, противостояние может выйти за пределы экономики, дипломатии и СМИ.

Лукашенко также отметил, что может предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в Белоруссию ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. Президент подчеркнул, что Минск готов к такому сценарию.