Лукашенко допустил начало «горячей войны» против Белоруссии

Гибридная война, развязанная странами Запада против Белоруссии, может в любой момент перейти в горячую фазу, допустил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Президент выразил уверенность, что сейчас против Белоруссии «воюют» в СМИ, политике, дипломатии и экономике.

Лукашенко считает, что страны Запада ждут подходящего момента, чтобы начать горячую фазу противостояния. В пример он привел визит комиссии после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair, которая посетила страну в августе 2021 года, однако до сих пор не выступила с заявлениями. «Может, они еще чего-то придумают, воспользовавшись, как сейчас, беженцами, самолетами. Повод можно найти. И не важно, что этого не было. Ждут каких-то толчков, моментов», — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко пригрозил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. О планах переместить американские ядерные системы восточнее, в случае если от их размещения откажется Германия, ранее рассказывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.